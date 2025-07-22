Спортсмены из Люберец стали призерами всероссийского турнира по мас-рестлингу

Спортсмены из городского округа Люберцы завоевали золотую и бронзовую медали на Открытом всероссийском турнире по мас-рестлингу памяти Героя Советского Союза Охлопкова, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие более 30 спортсменов из разных регионов страны.