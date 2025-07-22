Спортсмены из Люберец стали призерами всероссийского турнира по мас-рестлингу

Спортсмены из городского округа Люберцы завоевали золотую и бронзовую медали на Открытом всероссийском турнире по мас-рестлингу памяти Героя Советского Союза Охлопкова, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие более 30 спортсменов из разных регионов страны.
Соревнования прошли в парке «Зарядье» в центре Москвы в рамках традиционного якутского праздника Ысыах.
Золотую медаль в своей категории выиграла Вера Огонек, бронзу — Ольга Блюдова, также бронзовую награду завоевал почетный президент Федерации мас-рестлинга Московской области Валерий Терешко.
«Поздравляю спортсменов с отличными результатами! Отдельно хочу поблагодарить партнеров турнира — сеть кафе „Пират пицца и суши“ и оптово-розничный комплекс „ТекстильПрофи“, — отметил президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.
Якутский праздник Ысыах традиционно сопровождается обрядовыми молениями, народными играми, танцами и спортивными состязаниями, включая мас-рестлинг, армрестлинг, вольную борьбу и стрельбу из лука.
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