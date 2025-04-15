Спортсмены из Люберец стали призерами областного первенства по баскетболу

Первенство Московской области по баскетболу завершилось «Финалом четырех», который прошел в Мытищах. В соревнованиях участвовали команды юношей 2013 года рождения.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» из Люберец отлично провели сезон 2024/25 годов. Ребята вышли в полуфинал турнира, где победили команду Мытищ. В финале в результате напряженной борьбы с баскетболистами из Химок спортсмены из Люберец уступили соперникам и завоевали серебряные медали. В символическую пятерку лучших игроков турнира вошел воспитанник люберецкой баскетбольной школы Роман Молчанов.

Глава городского округа Владимир Волков поздравил с этим успехом команду спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» и тренера Руслана Кирильчатенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.