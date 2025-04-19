Спортсмены из Люберец стали призерами областного первенства по баскетболу

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» из Люберец приняли участие в первенстве Московской области среди команд юношей 2008 года рождения и моложе. Они заняли третье место в турнирной таблице.

«Финал четырех» прошел в Люберцах. Местные ребята уступили в полуфинале соперникам из Мытищ.

За третье место они поборолись с баскетболистами из Электростали. Ребята из Люберец победили и стали бронзовыми призерами первенства.

Также игрок Тимофей Петров вошел в символическую пятерку «Финала четырех». Спортсменов тренирует Станислав Кошелев.

Ранее мы рассказывали о том, что баскетболисты 2015 года рождения из Люберец завоевали золото на первенстве Московской области. Они обыграли команды из Мытищ и Москвы. На этом турнире в символическую пятерку лучших игроков вошли Михаил Птицин и Савелий Нестеров.