Спортсмены из Люберец стали призерами областного первенства по баскетболу

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» из Люберец приняли участие в первенстве Московской области среди команд юношей 2008 года рождения и моложе. Они заняли третье место в турнирной таблице.
«Финал четырех» прошел в Люберцах. Местные ребята уступили в полуфинале соперникам из Мытищ.
За третье место они поборолись с баскетболистами из Электростали. Ребята из Люберец победили и стали бронзовыми призерами первенства.
Также игрок Тимофей Петров вошел в символическую пятерку «Финала четырех». Спортсменов тренирует Станислав Кошелев.
Ранее мы рассказывали о том, что баскетболисты 2015 года рождения из Люберец завоевали золото на первенстве Московской области. Они обыграли команды из Мытищ и Москвы. На этом турнире в символическую пятерку лучших игроков вошли Михаил Птицин и Савелий Нестеров.
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