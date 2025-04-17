Баскетболисты из Люберец завоевали золото на первенстве Московской области

Юные спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» в городском округе Люберцы завоевали золото на первенстве Московской области по баскетболу сезона 2024/25 среди юношей 2015 года рождения и младше. Об этом сообщил глава округа Владимир Волков.

Финальный этап соревнований, известный как «Финал четырех», прошел в Люберцах. В полуфинале команда спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» уверенно обыграла соперников из Мытищ. В решающем матче за первое место люберецкие баскетболисты встретились с командой БК «Стремление» из Москвы и в упорной борьбе одержали победу, став чемпионами сезона.

По словам Владимира Волкова, в символическую пятерку лучших игроков турнира вошли представители команды Михаил Птицин и Савелий Нестеров.

«Поздравляю юных баскетболистов и тренеров Юлию Сергееву и Ангелину Нагаеву с отличным результатом. Желаю ребятам и наставникам новых спортивных побед, роста мастерства и слаженной командной игры», — подчеркнул глава округа.