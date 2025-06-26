Спортсмены из Котельников приняли участие в первенстве России по конкуру

Воспитанники спортивной школы «Белка» из Котельников выступили на всероссийском турнире по конкуру в Казани. Они победили в категории на лошадях до 150 сантиметров в холке.
Всего участниками соревнований стали более 120 спортивных пар из 19 регионов России.
Так, Ева Матиенко на Ливии победила на маршруте «В две фазы до конца» в зачете среди детей от девяти до 12 лет. Она обошла 71 участника. Также Полина Сидорова на этом же маршруте стала седьмой.
Наталья Рослякова на Пегасе представила Московскую область. В командном первенстве среди детей 12-16 лет она стала четвертой из 11 команд.
Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль «Готов к труду и обороне» прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках. В спортивном мероприятии приняли участие ребята из лагеря школы № 2 и активные жители округа.
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