Спортсмены из Котельников приняли участие в первенстве России по конкуру

Воспитанники спортивной школы «Белка» из Котельников выступили на всероссийском турнире по конкуру в Казани. Они победили в категории на лошадях до 150 сантиметров в холке.

Всего участниками соревнований стали более 120 спортивных пар из 19 регионов России.

Так, Ева Матиенко на Ливии победила на маршруте «В две фазы до конца» в зачете среди детей от девяти до 12 лет. Она обошла 71 участника. Также Полина Сидорова на этом же маршруте стала седьмой.

Наталья Рослякова на Пегасе представила Московскую область. В командном первенстве среди детей 12-16 лет она стала четвертой из 11 команд.

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль «Готов к труду и обороне» прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках. В спортивном мероприятии приняли участие ребята из лагеря школы № 2 и активные жители округа.