Фестиваль ГТО прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках

В Кузьминском лесопарке городского округа Котельники прошел летний фестиваль ГТО в рамках проекта «Лето в Подмосковье». В спортивном мероприятии приняли участие ребята из лагеря школы № 2 и активные жители округа, которые попробовали свои силы и сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Перед началом испытаний для всех участников была проведена общая разминка под руководством Отличника физической культуры и спорта Российской Федерации Михаила Набокина. Нормативы принимали специалисты спортивной школы «Котельники». Участникам предстояло выполнить отжимания, прыжок в длину, подъем туловища из положения лежа и наклон из положения стоя.

По итогам фестиваля все участники успешно справились с заданиями и получили сертификаты о выполнении нормативов комплекса ГТО, а также памятные медали.

«Вы все большие молодцы! Продолжайте заниматься спортом и стремиться к новым высотам!» — сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев.