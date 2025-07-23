Спортсмены из Королева получили стипендию губернатора Подмосковья

Именная стипендия губернатора Московской области Андрея Воробьева является признанием высоких достижений юных талантов и стимулом для продолжения тренировок и профессионального роста. Эту престижную награду получили четверо воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» из Королева.

Петр Еремин, Дарья Денисова, Алина Заикина и Полина Евстафьева представляли Московскую область на чемпионате России. Спортсмены показали высокие результаты, завоевали медали и выполнили нормативы спортивных званий, подтвердив статус лучших в регионе.

Благодаря своим достижениям воспитанники «Металлиста» будут получать специальную ежемесячную стипендию от правительства Московской области на протяжении всего 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.