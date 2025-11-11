Спортсмены из Королева победили на областном первенстве по тхэквондо

Соревнования «Стальной характер» провели в Подмосковье. На нем успешно выступили тхэквондисты из Королева.

Участие в турнире приняли более 150 спортсменов из Электростали, Рузы, Королева, Коломны, Ступино и Зарайска. Королев представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» из отделения тхэквондо.

Спортсмены стали призерами в своих весовых и возрастных категориях. Всего они завоевали 23 медали: 12 золотых, четыре серебряные и семь бронзовых. Победители и призеры получили дипломы и медали.

«Поздравляем спортсменов и их тренера Олега Денисова с успешным началом спортивного сезона и желаем новых побед на предстоящих соревнованиях!» — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Королев.

