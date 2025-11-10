Городской турнир по хоккею с мячом прошел в Королеве

Хоккеисты от девяти до 10 лет из Королева поборолись за победу на городском турнире. Он состоялся на ледовом поле физкультурно-оздоровительного комплекса имени А. В. Касатонова.

Состязания посвятили памяти мастера спорта по хоккею с мячом, заслуженного работника физической культуры и спорта Подмосковья Евгения Косорукова. Участниками стали команды спортивной школы олимпийского резерва «Королев», а также хоккеисты из Балашихи, Обухова и Москвы.

Команда из Королева обыграла команду Балашихи со счетом 17:3, победила соперников из Обухова со счетом 10:1 и сыграла вничью с командой из Москвы. В финале ппо количеству набранных очков спортсмены из Королева одержали окончательную победу.

Лучшим игроком турнира стал капитан команды «Королев» Даниил Шергин. Все победители получили кубки, медали и грамоты.