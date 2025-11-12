Спортсмены из Истры победили во всероссийском турнире по кикбоксингу

В Балашихе прошел 25-й юбилейный турнир по кикбоксингу «Золотая Перчатка». Воспитанники спортивного комплекса «Рассвет» и спортивной школы имени Федорович из Истры пополнили копилку округа наградами разного достоинства.

Участники из спорткомплекса «Рассвет» Константин Булдуреску и Сергей Баранов завоевали золотые медали. Серебряным призером турнира стал Владимир Баранов. Бронзовые медали выиграли Артем Гросс и Ева Лыторова. Подготовили спортсменов к состязаниям инструкторы по спорту СК «Рассвет» Дмитрий Летягов и Денис Шильников.

Кикбоксеры из Истринской спортивной школы имени Федорович Александр Смирнов и Тархан Халафов завоевали две золотые медали.

Отметим, что всего участие в турнире «Золотая Перчатка» приняли свыше 600 человек из разных уголков России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 80-летием олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР и почетного жителя Подмосковья Владимира Максимова. Он наградил спортсмена орденом «За заслуги перед Московской областью» первой степени.