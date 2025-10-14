Сегодня 15:03 Посвятил спорту почти 60 лет. Воробьев поздравил тренера «Чеховских медведей» Владимира Максимова с юбилеем Андрей Воробьев наградил тренера «Чеховских медведей» Владимира Максимова 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Спортсмены

Награды

Андрей Воробьев

Чехов

Одному из самых титулованных российских гандболистов, почетному жителю Подмосковья Владимиру Максимову, исполнилось 80 лет. Олимпийского чемпиона и заслуженного тренера СССР поздравил губернатор Андрей Воробьев. Он наградил спортсмена орденом «За заслуги перед Московской областью» первой степени.

«Так получается, что Чехов — это родина гандбола, родина побед. Мы сегодня приехали сюда, чтобы поздравить с 80-летием легендарного человека, который всю свою жизнь посвятил спорту, добился самого высокого признания, прославлял нашу страну», — сказал Воробьев. Владимир Максимов посвятил гандболу почти 60 лет. Он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в 1976 году, а в 1978-м — серебряным призером чемпионата мира. Всего он провел на поле 172 матча и забросил 690 мячей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В начале 80-х годов прошлого века Владимир Максимов ушел в тренеры. Он искал и готовил молодых гандболистов по всей стране. В конце десятилетия Максимов стал главным тренером сборной СССР, которая под его руководством стала олимпийским чемпионом. На рубеже веков Владимир Максимов возглавлял «ЦСКА-Спортакадемклуб», на базе которого появилась команда «Чеховские медведи». «Самое главное для человека, я думаю, не награды, а стремление стать лучше в своей профессии. Это должно быть стимулом. И в свои 80 я учу этому молодых спортсменов. В душе у каждого должен быть огонь», — сказал тренер.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Домашней арендой «Чеховских медведей» стал Дворец спорта «Олимпийский», президентом которого по сей день является Владимир Максимов. Начиная с 2001 года под его руководством команда стала 21-кратным чемпионом России. Сейчас спортсмены клуба — лидеры в отечественном гандболе. «И в этот торжественный день я хочу вручить вам орден „За заслуги перед Московской областью“ первой степени. Всю свою жизнь вы трудитесь, служите России, нашему Подмосковью. Для нас вы не просто почетный гражданин, но и очень добрый важный талисман», — добавил губернатор.