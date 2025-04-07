Спортсмены из Истры победили на чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу

Четыре золота, три серебра и три бронзы выиграли кикбоксеры из Истры на чемпионате и первенстве Центрального Федерального округа. Участие в состязаниях, которые проходили в Ярославле, приняли более 400 спортсменов из 15 регионов.

Уже не первый год кикбоксеры из Истры доказывают свое мастерство на различных конкурсах и возвращаются домой с наградами не только областного, федерального, но и даже мирового уровня.

В этот раз первыми в своих возрастных категориях и дисциплинах стали: Михаил Харюк, Тархан Халафов, Андрей Гросул и Виктория Жигульская. Второе место заняли: Федор Ковалев и Александр Сырмакшев. Бронзу выиграли: Егор Фомин и Алина Кочкина.

Теперь ребята смогут принять участие в финале чемпионата России и представить там Московскую область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее: в регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.