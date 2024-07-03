Спортсмены из Химок выиграли медали трех турниров по настольному теннису

Альфия Юнусова выиграла бронзу IX всероссийской летней Универсиады в Салавате. Девушка выступила в составе сборной Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма в возрастной категории до 22 лет.

Анастасия Россихина заняла второе место на первенстве Восточноевропейской лиги по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет. А спортсменка Дарья Заркина на турнире стала третьей. Химчанки выступили в старшей возрастной группе в одиночном разряде.

Вместе с тем, воспитанники училища олимпийского резерва № 3 победили на всероссийских соревнованиях FD-OPEN среди юношей и девушек до 14 лет. Чемпионами стали Дениз Якын и Алина Савостикова. Тимофей Уляшев выиграл бронзовую медаль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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