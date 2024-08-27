Спортсменки из Мытищ победили на турнире по стритболу памяти Давида Берлина

В Ногинске состоялся ежегодный турнир по уличному баскетболу за кубок Давида Берлина, советского и российского тренера, основателя женского баскетбольного клуба «Спартак». С 2014 года эти соревнования собирают любителей баскетбола в конце лета на площадках Подмосковья.

Турнир привлек множество участников, среди которых были как юноши и девушки разных возрастов, так и мужские и женские команды. В этом году особенно выделились воспитанники мытищинской Специальной школы олимпийского резерва по баскетболу. Девушки 2008 года рождения выступили двумя составами и заняли две верхние ступени пьедестала почета, подтвердив высокий уровень подготовки.

Победительницами турнира стали девушки 2010 года рождения, а серебро завоевали команды юношей и девушек 2007 года рождения. Бронзовые награды достались юношам 2010 года рождения.

«Огромное спасибо спортсменам за участие в этом великолепном празднике баскетбола. Хочу пожелать всем прекрасной игры и поменьше травм. Очень приятно, что помните Давида Берлина, в этом году моему отцу исполнилось бы 99 лет», — отметил сын легендарного тренера Сергей Ерофеев.

Турнир стал не только площадкой для демонстрации спортивных навыков, но и данью уважения памяти выдающегося тренера, который внес значительный вклад в развитие баскетбола в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».