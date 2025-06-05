Спортсменки из Можайска стали призерами первенства России по самбо

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо из Можайска приняли участие в профильном всероссийском состязании. Они вернулись домой сразу с несколькими призовыми медалями.

Участие в турнире приняли юноши и девушки до 15 лет (U14). В весовой категории до 37 килограммов состязались более 30 спортсменов.

Призерами на этом этапе стали сразу две самбистки из Можайска. Так, Алиса Волкович заняла второе место. В прошлом году она была лучшей на первенстве.

Третье место завоевала Ника Нагулина. Девушка на два года моложе соперников.

Также Полина Свиридова заняла шестое место в самом легком весе до 34 килограммов. Софья Погодина стала седьмой в весе до 37 килограммов.

Кроме того, Марина Алешина вошла в десятку сильнейших спортсменов страны в весе до 65 килограммов.

Ранее мы рассказывали о том, что футболисты из Можайска победили на областном первенстве.