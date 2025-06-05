Футболисты из Можайска победили на областном первенстве

Первенство по футболу завершилось в Московской области. Участие в нем приняли в том числе команды Дворца спорта «Багратион» из Можайска. Они стали лучшими в нескольких возрастных группах на этих состязаниях.

Лучшими в своей категории стали футболисты 2009 года рождения. Финальный матч они завершили со счетом 4:3. Голами отличились Никита Вовк, Максим Моломин и Иван Артеменков.

Также победителями первенства оказались футболисты команды 2010 года рождения. Итоговый счет составил 7:0. Авторами голов стали Артем Корчмарь, Кирилл Клименко, Даниил Маралин, Илья Новиков и Вадим Иванов.

Отличный результат в матче с командой «Химки-2» показали футболисты 2014 года рождения — 4:0. Значимый вклад в победу сделали Егор Бражников, Артем Семенов, Демид Тарасанко и Кирилл Шлямин.

Со счетом 5:2 победила и команда 2015 года рождения. Здесь отличились Данила Казьмин, Михаил Неведомый и Добрыня Куваев.