Спортсменки из Люберец стали призерами областного чемпионата по баскетболу

На площадке Государственного Университета управления в Москве прошел чемпионат баскетбольной лиги «АСТРОС». Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» городского округа Люберцы заняли на соревнованиях второе место.

Турнир организовала Баскетбольная академия «ХАСКИ».

«В напряженной борьбе спортсменки из Люберец обошли команды „Войковская“, „Алтуфьево“, „Бабушкинская“ и „Яхромская“. В финале девушки уступили лишь команде „Водный“, заняв в итоге почетное второе место», — рассказали представители спортивной школы олимпийского резерва «Спартак».

Лушчим игроком турнира признали Елизавету Черевченко. Подготовила спортсменок к состязаниям тренер Ольга Дудко.

