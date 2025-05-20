Спортсменки из Люберец победили на открытом турнире по баскетболу в Санкт-Петербурге

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» из Люберец выиграли золото на открытом турнире по баскетболу Saint Basket среди девочек 2016 года рождения. Состязания прошли в Санкт-Петербурге

По результатам соревнований баскетболистки из городского округа Люберцы одержали пять побед. Юные спортсменки обыграли команды: «Кировская СПБ» со счетом 46:2, «Академия Кондрашина» — 81:3, «Вологда» с результатом 0:46, «Тимирязевская-2» — 65:0 и «Тимирязевская-1» — 5:53. Лучшим игроком турнира признали Викторию Гусеву.

Готовили баскетболисток тренеры Юлия Сергеева и Ангелина Нагаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе появятся новые физкультурно-оздоровительные центры, после реконструкции откроют два стадиона и Клинскую школу олимпийского резерва.