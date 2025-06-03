Спортсменки из Химок приняли участие во Всероссийском дне футбола

Женская команда из Химок успешно прошла отборочный этап турнира, заняв первое место в группе. Финальные матчи выдались напряженными, но принесли участницам ценный игровой опыт.

Женская любительская команда «МамСити» из Химок приняла участие в масштабном спортивном мероприятии — Всероссийском дне футбола, который прошел на территории спорткомплекса «Лужники». Событие собрало на одной площадке команды со всей страны — как профессиональные, так и любительские.

Коллектив из Химок показал высокий уровень подготовки и занял первое место в своей группе на этапе отбора. Несмотря на плотную борьбу, в финале девушкам не удалось одержать победу. Тем не менее, участие в турнире стало важным этапом для развития команды.

«Турнир был очень насыщенным и интересным. Самое главное, что мы получили — отличный игровой опыт для нашей команды», — прокомментировала капитан команды Екатерина Сурина.

«МамСити» — первая женская футбольная команда в Химках. За три года существования она неоднократно побеждала в столичных и региональных соревнованиях, активно развивая женский футбол и популяризируя спорт среди женщин.