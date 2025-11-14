Спортсменка из Жуковского победила во всероссийском турнире по фехтованию

В Уфе завершились соревнования по фехтованию «Кубок Легенд Республики Башкортостан». Учащаяся лицея № 14 городского округа Жуковский Милана Аллахвердиева выиграла золотую медаль среди участников в возрасте до 15 лет.

Девушка обыграла всех соперниц, в том числе Екатерину Емашеву в финале со счетом 12:3. Теперь Милана отправится на отборочный этап соревнований в сборную страны для участия в международных чемпионатах.

Отметим, что турнир «Кубок Легенд Республики Башкортостан» объединил 600 спортсменов со всех уголков России. В командном первенстве лучшими также стали фехтовальщицы из Московской области, в числе которых была и Милана Аллахвердиева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 80-летием олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР и почетного жителя Подмосковья Владимира Максимова. Он наградил спортсмена орденом «За заслуги перед Московской областью» первой степени.