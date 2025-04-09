Спортсменка из Одинцова победила на командном первенстве России по бадминтону

Одинцовская бадминтонистка Арина Вуйтикова стала частью сборной Московской области, которая завоевала первую призовую позицию на командном первенстве России по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет. Соревнования прошли 4 и 5 апреля в подмосковном городе Раменское.

Состязания собрали более 150 спортсменов из 24 регионов страны. Как отметил руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев, воспитанница учреждения Арина Вуйтикова ранее выигрывала первенство России в 2023 и 2024 годах. Таким образом, нынешняя победа стала для нее уже третьей по счету.

Леонтьев также поблагодарил тренеров спортсменки — Надежду Догонину, Андрея и Ромину Ашмариных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее: в регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.