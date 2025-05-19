Спортсменка из Лобни победила на международных соревнованиях по дзюдо

XIII международный турнир по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года «Кубок Анатолия Рахлина» проходил 17–18 мая. Соревнования стали площадкой для состязаний дзюдоистов из разных стран.

Победу в турнире в своей возрастной группе одержала воспитанница лобненской спортивной школы «Академия спорта». Эльвира Гурьева. Спортсменку тренирует мастер спорта Елена Норицина с преподавательским стажем более 15 лет.

Ранее воспитанник спортивной школы «Академия спорта» Валерий Зражевский из Лобни выступил на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Патриот», которые прошли в Коврове. Он стал победителей турнира и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.