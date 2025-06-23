Спортсменка из Люберец завоевала бронзовую медаль на турнире по тяжелой атлетике

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Лидия Соколова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15–23 лет. Мероприятие прошло в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Люберец.

В первенстве России приняли участие более 350 спортсменов из 40 регионов страны, в том числе из Московской области.

«Спортивную школу олимпийского резерва представляла Лидия Соколова, выступающая в весовой категории до 81 кг и входящая в состав женской юниорской сборной Московской области. Результатом ее участия стала уверенная бронзовая медаль», – рассказали в администрации.

Воспитанницу тренирует призер Кирилл Завадский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.