Танцевальные коллективы из Люберец стали лауреатами областного конкурса

Воспитанники четырех коллективов из Люберец приняли участие в конкурсе «Карусель Московии». Они представили на суд жюри танцевальные номера в народном стиле и стали лауреатами фестиваля.

В фестивале поучаствовали свыше 700 танцоров из 13 городских округов Московской области. Это 27 творческих коллективов.

Они представили на суд жюри более 80 хореографических постановок. Так, ансамбль родителей учащихся «Детской хореографической школы» «Калейдоскоп» из Люберец стал лауреатом первой степени в возрастной группе 18 лет и старше.

«Образцовый коллектив ансамбль народного танца „Тропинка“ трижды удостоен звания лауреата I степени в возрастных группах 10-11, 11-14, 15-18 лет. Также лауреатами I степени стали заслуженный коллектив народного творчества РФ народный хореографический ансамбль „Россия“ и образцовый коллектив ансамбль народного танца „Карусель“ Люберецкого дворца культуры», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что фестиваль-конкурс организовали при поддержке министерства культуры Московской области, Музыкального общества Московской области и администрации городского округа Люберцы.