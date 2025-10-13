Спортсменка из Королева победила на Кубке мира по кикбоксингу

В спортивном комплексе чебоксарского стадиона «Волга» прошел XI Кубок мира по кикбоксингу. Его организатором выступила Всемирная ассоциация кикбоксинга.

На престижном турнире собрались сильнейшие молодые кикбоксеры со всего мира, чтобы побороться за медали в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств.

На рингах Чебоксар свои силы испытали более тысячи бойцов из 20 стран Европы, Азии и Африки, включая команды из Австралии, Греции, Ирана, Армении, Азербайджана, Афганистана, Ливана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь и других.