Спортсменка Богородского округа победила на чемпионате России по тяжелой атлетике

Фото: Федерацией тяжелой атлетики России

Тяжелоатлетка Варвара Кузьминова выполнила норматив мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике. Спортсменка успешно выступила на чемпионате России, который проходил в Новосибирске.

В рывке, толчке и двоеборье спортсменка завоевала серебряные медали. Также тяжелоатлетка установила рекорд России для девушек 13-17 лет и впервые выполнила норматив мастера спорта международного класса.

На турнире собрались сильнейшие спортсмены России, чтобы в течение нескольких дней побороться за призовые места и медали высшего достоинства.

«Тяжелая атлетика славит весь мировой спорт. Громкие имена наших спортсменов сегодня являются стимулом для многих. Этот чемпионат покажет нам рождение новых звезд и новых имен», — сказал президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Соревнования проходили в атлетическом манеже «Сибирь Арена» — крупнейшем многофункциональном спортивном объекте за Уралом.

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