Спортсмен из Лобни стал призером первенства Москвы по дзюдо

Соревнования по дзюдо среди юношей до 18 лет состоялись в Подмосковье. На них успешно выступил школьник из Лобни.

Лобню на турнире представил воспитанник спортивной школы «Академия спорта» Валерий Зражевский. Он стал серебряным призером первенства.

Благодаря этому спортсмен прошел квалификацию для участия в первенстве России. Престижные соревнования состоятся в Тюмени 23–26 октября.

Валерий учится в школе № 9 в Лобне. Его тренирует наставник Акоп Мосесьян.

Отметим, что развитию спорта в Лобне уделяют особое внимание. В округе действуют как бюджетные, так и платные секции по разным направлениям. Сейчас в муниципалитете возводят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Ранее мы также рассказывали о том, что спортивные площадки и памп-трек обустроили в парке «Защитников Москвы» в Лобне.