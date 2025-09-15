Спортивные площадки и памп-трек обустроили в парке «Защитников Москвы» в Лобне

Парк «Защитников Москвы» благоустроили в Лобне. За несколько месяцев там создали современное место для отдыха, прогулок и праздников.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, парк находится между 3-м микрорайоном и кварталом «Депо» рядом с жилым комплексом «Победа». Недавно там была обычная и неприметная зеленая зона, а теперь — большое пространство для отдыха и спорта.

На территории разместили игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, площадки для игр в волейбол и баскетбол, теннисные столы, велодорожку и памп-трек. Там также обустроили зоны для выгула собак.

В парке привели в порядок памятники защитникам столицы. Это «Лобненский рубеж обороны Москвы», «Морякам-тихоокеанцам и красноармейцам-сибирякам» и «Противотанковый ров».