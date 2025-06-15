Спортсмен из Люберец победил на чемпионате ЦФО по боксу

Боксер из Люберец Сергей Оганисян принял участие в соревнованиях Центрального федерального округа в Суздале. Он завоевал первое место.

Турнир по боксу среди женщин и мужчин 19 — 40 лет прошел в июне. Сергей Оганисян представил на чемпионате «Люберецкую Федерацию бокса».

В финале он встретился с Григорием Дмитриевым из Костромской области. Они состязались в весовой категории до 80 килограммов.

«В упорной борьбе наш спортсмен оказался сильнее своего соперника и завоевал золото чемпионата. Поздравляю Сергея и его тренера Виктора Пономарева с заслуженной победой!» — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Теперь Сергей Оганисян выступит на чемпионате России. Он пройдет в Екатеринбурге в конце лета.

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