Трудовые коллективы в Люберцах начали сдавать нормы ГТО

В городском округе Люберцы стартовал проект «Корпоративная лига ГТО». В нем принимают участие работники предприятий, а также члены их семей.

Так, недавно нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» сдали сотрудники компании «ТекстильПрофи» вместе со своими детьми.

«Все испытания участники прошли с хорошими результатами, а главное — с отличным настроением и спортивным азартом», — рассказал руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.

Он также отметил, что сдача норм комплекса ГТО — это и проверка физического состояния, и укрепление здоровья, и мотивация к спорту, а также развитие командного духа.

Помимо работников предприятия «ТекстильПрофи», нормы всероссийского комплекса выполнили специалисты компании «Кухонный Двор» и представители Национального центра вертолетостроения имени Михаила Миля и Николая Камова.

Отметим, что в Люберцах реализуют и проекты для молодежи: «В школу с ГТО» и «В вуз с ГТО».