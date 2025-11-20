Спортсмен из Королева выиграл золото на международном турнире по муай-тай

Артем Кипайкин из Королева стал победителем XIX международного турнира по муай-тай «Кубок Содружества», который завершился в Нижнем Новгороде. Он представил спортивный клуб «Сибирь».

В турнире участвовали более тысячи тайбоксеров в возрасте от 10 до 17 лет из России, Беларуси, Казахстана и Турции, что подчеркивает растущий интерес к этому боевому искусству в разных регионах.

Артем продемонстрировал великолепные навыки в трех поединках, проявив силу, мастерство и стратегическое мышление, что позволило ему подняться ему подняться на высшую ступень пьедестала.

Стоит отметить, что соревнования также включали Кубок России, первенство для спортсменов до 23 лет и профессиональный турнир Emerald Fight Cup 5.

Администрация округа поздравила спортсмена с заслуженной победой и пожелала ему дальнейших успехов и новых спортивных достижений.