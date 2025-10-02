Спортсмен из Королева победил во всероссийском турнире по боксу

В поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики прошли Всероссийские соревнования по боксу на призы «Спартака». Соревнования посвятили памяти генерал-майора авиации, Героя России Канамата Боташева. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Королев» Сергей Курочкин занял там первое место.

Боксер провел четыре боя, успешно одолев своих соперников в каждом из них. Сергея наградили специальным призом «За волю к победе». Готовил его к соревнованиям опытный тренер Владислав Зычков.

Турнир объединил свыше 260 участников в возрасте от 14 до 15 лет из 31 региона России. Состязания стали отборочным этапом к предстоящему первенству России по боксу, куда отправится спортсмен из Королева Сергей Курочкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.