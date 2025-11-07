Спортсмен из Королева победил во всероссийском турнире по боксу

В Анапе прошел финал Всероссийских соревнований по боксу, посвященных памяти заслуженного тренера России Александра Аксенова. Победителем стал воспитанник школы олимпийского резерва «Королев» Сергей Курочкин.

Спортсмен успешно завершил три боя. Самым зрелищным стало противостояние Сергея и участника из Белгорода, который ранее завоевал титул победителя первенства России и первенства Европы.

Состязания собрали 155 спортсменов из 46 регионов России. Они стали отборочным этапом в сборную России по боксу на 2026 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 80-летием олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР и почетного жителя Подмосковья Владимира Максимова. Он наградил спортсмена орденом «За заслуги перед Московской областью» первой степени.