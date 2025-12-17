Спортшкола олимпийского резерва по фехтованию в Воскресенске отметила 60-летие

Праздник к юбилею спортивного учреждения прошел 16 декабря. В нем поучаствовали спортсмены и тренеры, а также ветераны спорта.

На мероприятии наградили сотрудников и воспитанников учреждения. Им вручили грамоты и благодарности министра физической культуры и спорта Московской области, Московской областной думы и главы округа. Кроме того, весь коллектив удостоился благодарственного письма Федерации фехтования Московской области.

Школу основали в 1965 году. За 60 лет работы здесь воспитали спортсменов высочайшего класса, среди которых олимпийский чемпион Александр Бекетов, чемпионы мира Антон Авдеев, Алексей Селин, Татьяна Андрюшина, заслуженные мастера спорта России, мастера спорта международного класса, мастера спорта СССР и России.

По результатам работы в 2024 году школа заняла одно из лидирующих мест среди спортивных учреждений Подмосковья.

«Школа по праву считается кузницей чемпионов, внесшей выдающийся вклад в развитие отечественного спорта», — отметил на торжественном мероприятии председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.