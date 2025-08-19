Спортивный забег и семейный фестиваль ко Дню физкультурника прошли в Лобне

Ставший уже традиционным яблочный забег проводят в Лобне в четвертый раз, участие в нем приняли сотни жителей и гостей округа. Также ко Дню физкультурника прошел спортивный фестиваль «Мама, папа, я — спортивная семья», а все желающие смогли подняться в небо на воздушном шаре.

Вместе с участниками забега на разминку вышли сотрудники администрации Лобни, депутаты и глава округа Анна Кротова. Руководитель муниципалитета поприветствовала собравшихся. Участниками мероприятия стали жители и гости округа разного возраста и уровня подготовки. Каждый выбрал себе дистанцию по силам: три, пять с половиной или одиннадцать километров. Юным атлетам предлагали пробежать 800 метров.

«Я почти был третьим или четвертым. Очень нравится бегать, потому что тренируешься, и ноги становятся сильнее. Хотя и устаешь очень сильно», — поделился участник забега Тимофей Белокуров.

Зоя Обухова из Москвы преодолела дистанцию три километра. Участница проекта «Активное долголетие» приехала в Лобню впервые.

«Я давно мечтала побывать в Лобне. Интересно посмотреть. Мне очень понравились улицы, чистенький хороший город, я уже посмотрела его немножко. Потом интересно было побегать. Когда массово бежишь, то азарт появляется. Атмосфера такая чудесная, заводная», — отметила гостья из Москвы.

Всем участникам забега вручили памятные медали и угостили яблоками.

В День физкультурника в Лобне также провели спортивный фестиваль «Мама, папа, я — спортивная семья». В ловкости, скорости и сплоченности состязались 25 команд, которые преодолели свыше 10 испытаний. Участники продемонстрировали свои умения в футболе, баскетболе, дартсе, прыжках и танцах. Воспитанники спортивных клубов Лобни представили зрителям большую показательную программу.

«Такие мероприятия объединяют семьи. И спорт необходим, чтобы детям показать, как можно с пользой проводить время», — сказала участница фестиваля Светлана Кытманова.