Спортивный праздник с ГТО и играми пройдет в Дмитрове

Парк «Сосновый бор» в Дмитрове 14 марта превратится в большую площадку для активного отдыха. Гостей ждут спортивные испытания, веселые эстафеты и творческие программы для детей и взрослых.

С 12:00 в парке начнет работу «Зона рекордов ГТО». Каждый сможет попробовать свои силы в отжиманиях, упражнениях на пресс и наклонах. Никакой специальной подготовки не нужно — достаточно прийти в удобной одежде. После тестирования стартуют командные эстафеты, где главное не скорость, а хорошее настроение.

«Это прекрасная возможность провести весенние дни вместе с семьей, на свежем воздухе, без гаджетов и городской суеты, — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. — Все активности абсолютно бесплатны, чтобы присоединиться к празднику мог каждый».

В 15:00 для юных гостей начнется игровая программа от Центра культурного развития «Подосинковский». Чуть позже, в 15:30, эрудитов приглашают на квиз «Знатоки мультфильмов». На следующий день, 15 марта, организаторы подготовили литературное путешествие «Путешествие в страну Читалию» и викторину по стихам Маршака и Барто. Вход на все активности свободный. Возрастных ограничений нет.