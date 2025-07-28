Спортивный праздник «Лето. Фитнес. Парк» прошел в Котельниках

Общеобластное спортивное мероприятие собрало в Кузьминском лесопарке любителей активного досуга и здорового образа жизни. Жители округа самого разного возраста с удовольствием участвовали в играх и состязаниях.

Праздник начался с массовой разминки, где участники получили заряд бодрости на целый день. Все желающие смогли проверить свою выносливость в забеге всероссийского проекта «Пять верст», а затем укрепить здоровье с помощью суставной гимнастики для опорно-двигательного аппарата.

На площадке с гигантскими настольными играми дети и взрослые не только проявляли смекалку и стратегическое мышление, но и весело и азартно проводили время в кругу единомышленников.

Сотрудник спортивной школы «Котельники» Кирилл Морозов рассказал, что подобные активности планируется проводить в лесопарке на регулярной основе. «Такие мероприятия показывают, что спорт может быть веселым и интересным для всех», — отметил он.