Спортивный праздник ко Дню города Дзержинский прошел в Люберцах
Множество активностей организовали в Дзержинском в честь Дня города. На стадионе «Орбита» провели Кубок «Пенальтико», соревнования по армрестлингу, открытые тренировки по самбо и дзюдо, мастер-класс по баскетболу и много других спортивных мероприятий.
В местном физкультурно-оздоровительном комплексе развивают мас-рестлинг. В честь дня города состоялся открытый турнир по этому новому бесконтактному виду спорта.
Команда из Дзержинского успешно выступает на региональных и всероссийских соревнованиях по еще одному необычному виду спорта — киле. Эта старая русская игра известна еще со времен Новгородской республики.
Глава Люберец Владимир Волков пообщался с владельцами ретро-техники, которые представили мотоциклы и автомобили на выставке под открытым небом. Особое внимание руководитель муниципалитета уделил спортсменам с ограниченными возможностями по зрению, которые состязались, забивая пенальти в небольшие ворота.
Кульминацией спортивного праздника стал бой супертяжеловесов в рамках «Вечера профессионального бокса». Всего состоялось 11 поединков. В финальной схватке за почетный трофей победу одержал Андрей Воеводин из Дзержинского. За схватками и выступлениями спортсменов следило много зрителей разного возраста.
Еще больше гостей пришло в сквер имени Борис Громцева, который открылся после реконструкции. Глава округа поздравил жителей с праздником и рассказал о дальнейших планах благоустройства города.
В рамках празднования дня рождения Дзержинского в каждом уголке обновленного парка были организованы активности для детей и взрослых: настольные игры, спортивные мероприятия, ярмарка, аттракционы, выставка оружия и мастер-классы. Каждый нашел что-то интересное для себя. А на сцене под громкие овации зрителей выступали местные артисты и творческие коллективы.