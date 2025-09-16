Спортивный праздник ко Дню города Дзержинский прошел в Люберцах

Множество активностей организовали в Дзержинском в честь Дня города. На стадионе «Орбита» провели Кубок «Пенальтико», соревнования по армрестлингу, открытые тренировки по самбо и дзюдо, мастер-класс по баскетболу и много других спортивных мероприятий.

В местном физкультурно-оздоровительном комплексе развивают мас-рестлинг. В честь дня города состоялся открытый турнир по этому новому бесконтактному виду спорта.

Команда из Дзержинского успешно выступает на региональных и всероссийских соревнованиях по еще одному необычному виду спорта — киле. Эта старая русская игра известна еще со времен Новгородской республики.

Глава Люберец Владимир Волков пообщался с владельцами ретро-техники, которые представили мотоциклы и автомобили на выставке под открытым небом. Особое внимание руководитель муниципалитета уделил спортсменам с ограниченными возможностями по зрению, которые состязались, забивая пенальти в небольшие ворота.