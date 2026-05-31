Спортивный праздник для детей с ОВЗ прошел в Мытищах

28 мая в спортивной школе олимпийского резерва по баскетболу в Мытищах состоялся праздник, посвященный Международному дню защиты детей, для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие под общей темой «Спортивные чемпионы» предложило детям не только активные игры и соревнования, но и творческие мастер-классы, а также зажигательные танцевальные флешмобы.

Более сотни детей с родителями приняли участие в празднике. Поддержать их приехали гости из Долгопрудного, включая инклюзивный коллектив центра образования и развития «Юные Академики» и тренера из Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Заместитель главы городского округа Ирина Ваврик подчеркнула важность таких событий для социализации детей с особенностями развития, отметив, что именно в коллективном взаимодействии формируются ценные навыки, которые невозможно заменить индивидуальными занятиями. Заведующая детским отделением реабилитации Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» Нина Першина рассказала: «Мы тесно сотрудничаем с сообществом „Нежный бизнес“. Его участники всесторонне поддерживают нас и наших 150 подопечных: помогают материально, оказывают психологическую помощь и привлекают различных специалистов. В прошлом году благодаря участницам сообщества удалось отремонтировать и оснастить новое детское отделение — закупить мебель, ковры и реабилитационное оборудование».

Помимо спортивных состязаний, программа включала выступления творческих коллективов. Дети с удовольствием присоединялись к исполнению песен и танцев. В завершение все участники получили заслуженные медали и подарки от спонсоров. Мама одного из детей, Лариса Чиркова, выразила благодарность за проведение таких мероприятий. По ее словам, сын с нетерпением ждет их каждый год, воспринимая как настоящий праздник: «Диагноз — это только слова на бумаге. В этих детях столько же жизни, стремления, желания чего-то достигнуть и отдаться полностью счастливому моменту, как и в других. Может, они с ограниченными возможностями, но с безгранично сильной душой».

Праздник стал возможен благодаря благотворительному проекту «Нежный. Во благо» и поддержке сообщества «Нежный бизнес», НКО «Союз „Содействие женскому предпринимательству“, администрации городского округа Мытищи и Московского областного регионального отделения „Союза женщин России“. Активное участие в организации также приняли спортсмены, волонтеры и сотрудники КЦСОиР „Мытищинский“.