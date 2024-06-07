Спортивный праздник «5 верст» пройдет в Лобне 8 июня

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Спортивный праздник в честь двухлетия всероссийского проекта «5 верст» пройдет 8 июня в парке «Река времени» в городском округе Лобня. Все желающие смогут принять участие в забеге на пять километров.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, сохранить QR-код и явиться с ним в субботу на место старта. Организаторы призывают участников одеться в интересные костюмы. После финиша планируется общение за чаепитием.

Напомним, сбор участников начнется в 8:30, а старт запланирован на 09:00. Место встречи: парк «Река времени», на большой детской площадке на улице Борисова, 14к2.

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