Спортивный марафон пройдет в День физкультурника во Фрязине

Спортивные и развлекательные мероприятия пройдут во Фрязине 10 августа. День физкультурника отметят в спортивной школе «Олимп».

Откроют праздник показательные выступления по художественной гимнастике. Для жителей организуют футбольные и стритбольные матчи, сдачу нормативов ГТО, занятия тхэквондо, легкой атлетикой и баскетболом.

Каждый сможет попробовать себя в прыжках на скакалке и фитболе, махах и выпадах с гирями, художественной гимнастике и шахматах. В этот день в комплексе также проведут выступления спортсменов разных секций.

Начнется День физкультурника в 11:00. Вход бесплатный.

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