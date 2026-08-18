В Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию новую ледовую арену

Ледовая арена в Нижнем Новгороде получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его слова привел сайт pravda-nn.ru .

Никитин отметил, что Volga Arena на Стрелке — единственный в России комплекс с тремя ледовыми аренами. Проект реализован в рамках государственной программы «Спорт России». Официальное открытие площадки состоится в ближайшее время, и на арене пройдут матчи хоккейного клуба «Торпедо».

Губернатор поблагодарил всех причастных к строительству объекта, особенно строителей, которые воплотили в жизнь такой масштабный проект.

Площадь новой арены составляет 70 тысяч квадратных метров. На территории комплекса находятся хоккейная площадка с трибунами на 12 тысяч зрителей и малая ледовая арена на 200 зрителей.

Ранее новой Ледовой арене на Стрелке присвоили имя Volga Arena, связанное с возрожденным автомобильным брендом. Спортивный объект станет частью культурно-спортивного кластера на Стрелке.