Спортивный фестиваль прошел на Ильинском пляже в Можайске

На Ильинском пляже в деревне Блазново Можайского округа прошел семейный спортивный фестиваль в рамках областного проекта «Звездное лето в Подмосковье». Сотни жителей и гостей муниципалитета посетили мероприятие, организованное Министерством физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль начался с разминки, которую провели двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Давит Чакветадзе, призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Николай Морилов и чемпионка России по снежному волейболу Анастасия Петрова.

Посетители приняли участие в мастер-классе по волейболу от Анастасии Петровой, соревнованиях по перетягиванию канатов с участием олимпийцев и в розыгрыше призов «Колесо фортуны» от Министерства спорта. Активные участники получили билеты для лотереи, где главный приз — два билета на гала-матч Кубка Александра Овечкина.

В конце состоялся товарищеский волейбольный матч между командой звезд и сборной гостей фестиваля. Игра прошла в формате 4×4, а после олимпийцы пообщались с посетителями и раздали автографы.

Праздник завершился перестрелкой из водяных пистолетов.

Отметим, проект «Звездное лето в Подмосковье» создан для того, чтобы объединить жителей области и профессиональных спортсменов. В этом году подобные фестивали прошли в Талдоме, Серпухове и Лыткарине.