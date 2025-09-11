Спортивный фестиваль пройдет в Мытищах 13 сентября

Акцию «Парковый кросс» проведут в Мытищах 13 сентября. Жители округа смогут участвовать в спортивных мастер-классах и других интерактивах.

Спортивное событие «Парковый кросс» — фестиваль здоровья и позитива, где гости смогут приобрести новые навыки и получить заряд энергии, которого хватит надолго после окончания праздника.

В парке Мира организаторы подготовили насыщенную программу. Интерактив «Фитоняшки в парке» проведут с 11:00 до 11:30. Флешмоб разминка «В ритме парка» состоится с 12:00 до 12:30. Следом, с 12:30 до 13:00, пройдет мастер-класс по танцам «Энергия ритма». Далее с 13:00 до 14:00 — заработает интерактивная станция «Здоровая еда».

Завершит мероприятие концертная программа «В ритме спорта» и эстафеты для детей «Чемпионы». Приятным бонусом для гостей станет мастер-класс по бально-спортивным танцам «Шаг вперед» который пройдет с 14:30 до 16:00.

Парк Яуза также будет ждать всех желающих на спортивную программу. Фотовыставка «Лица спорта» пройдет с 14:00 до 18:00. Далее забег «Скорость природы» — с 14:00 до 15:00. Эстафеты для детей начнутся в 15:00 и продлятся до 15:30. Принять участие в викторине «Здоровая еда» можно будет с 15:45 до 16:15. Интерактивная программа «Фитоняшка в парке» состоится с 16:30 до 17:00.

Вход для всех желающих свободный. Возрастное ограничение 0+