Спортивный фестиваль ко Дню города прошел в Озерах

Спортивный праздник прошел на стадионе имени футболиста Алексея Гранина. В нем приняли участие любители активного образа жизни, а украсили торжество около 100 знаменосцев и шоу барабанщиц «Озерчанка».

Праздник посетили почетные гости Озер, руководители организаций и предприятий, участники СВО и их семьи, юные спортсмены, жители и гости города.

Показательные выступления представили воспитанники спортивных школы по киокусинкай, группы «Джампинг-фитнесс» и других секций в Озерах. Также прошел футбольный матч между клубами «Коломна» и «Текстильщик».

«Озерский край стал родиной многих выдающихся спортсменов: олимпийцев, чемпионов мира и Европы в различных дисциплинах. Их пример сегодня вдохновляет молодое поколение — более тысячи юных озерчан занимаются в секциях и клубах, достойно представляя родной город на соревнованиях и завоевывая награды», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.