Спортивный фестиваль для участников «Активного долголетия» прошел в Орехове-Зуеве
Фестиваль «На спортивной орбите» прошел в Орехово-Зуевском округе. Он объединил более тысячи участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в подмосковном Минсоцразвития.
Любители спорта встретились в парке 30-летия Победы. На его территории организаторы разместили более 30 интерактивных площадок для активного отдыха. Гости фестиваля могли открыть для себя что-то новое. Например, гимнастику на стульях, су-джок терапию, игру на клавесах, йогу или стрейчинг, фитбол, петанк, сапсерфинг и многое другое.
Также в парке работала полевая кухня и яркие фотозоны. Музыкальную атмосферу создавали вокалисты Наталья Минаева, Лидия Макарова и Иван Силкин.
Главным событием праздника стала общая зарядка вместе с известными спортсменами. Боксер Роман Андреев провел энергичную разминку для разогрева мышц, а инструктор Владимир Плетнев показал свои особенные упражнения летней физкультуры. Каждому участнику подарили карточки с советами мастеров.
Гостей поприветствовали первые лица округа — Ирина Кузнецова и Александр Бабаев. Они поздравили самых возрастных участников и именинников.
«Такого масштаба событие мы проводим впервые — более тысячи человек, 39 округов! Почти две недели готовились, старались, чтобы было интересно каждому», — подытожила директор соццентра «Орехово-Зуевский» Алла Белова.
Белова добавила, что мероприятие прошло на высшем уровне, и поблагодарила администрацию Орехова-Зуева за помощь в организации.