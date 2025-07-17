Спортивный фестиваль для участников «Активного долголетия» прошел в Орехове-Зуеве

Фестиваль «На спортивной орбите» прошел в Орехово-Зуевском округе. Он объединил более тысячи участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в подмосковном Минсоцразвития.

Любители спорта встретились в парке 30-летия Победы. На его территории организаторы разместили более 30 интерактивных площадок для активного отдыха. Гости фестиваля могли открыть для себя что-то новое. Например, гимнастику на стульях, су-джок терапию, игру на клавесах, йогу или стрейчинг, фитбол, петанк, сапсерфинг и многое другое.

Также в парке работала полевая кухня и яркие фотозоны. Музыкальную атмосферу создавали вокалисты Наталья Минаева, Лидия Макарова и Иван Силкин.

Главным событием праздника стала общая зарядка вместе с известными спортсменами. Боксер Роман Андреев провел энергичную разминку для разогрева мышц, а инструктор Владимир Плетнев показал свои особенные упражнения летней физкультуры. Каждому участнику подарили карточки с советами мастеров.