Спортивный фестиваль для семей с детьми с ОВЗ прошел в Ленинском округе

В Расторгуевском парке Ленинского городского округа Московской области прошел спортивный фестиваль для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Организованное мероприятие подарило участникам яркие впечатления и возможность активно провести время.

В рамках фестиваля ребята попробовали свои силы в баскетболе, футболе и боулинге, участвовали в веселых эстафетах и прыгали на батутах. Праздник завершился энергичным выступлением певицы Натальи Власовой, под музыку которой гости с удовольствием танцевали.

Отметим, что в Ленинском округе регулярно проводятся спортивные и праздничные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые служат не только площадкой для соревнований, но и местом общения и поддержки для семей с детьми с особенностями развития.