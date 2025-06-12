Спортивный фестиваль для пенсионеров и жителей с ОВЗ прошел в Люберцах

На стадионе «Урожай» в поселка Томилино городского округа Люберцы в День России, 12 июня, провели спортивный фестиваль для участников клуба «Активное долголетие» и для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Гости праздника поучаствовали в турнирах по дартсу, настольному теннису и футболу.

Как рассказал руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский, пенсионеры также смогли испытать свои силы в забрасывании баскетбольного мяча в сетку.

Депутат муниципального Совета депутатов, директор футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов поприветствовал собравшихся. Он подарил командам округа мячи, а также сыграл с пенсионерами в настольный теннис.

Отметим, что сегодня, в День России, на стадионах и в парках Люберец проходят различные праздничные мероприятия. Жителей и гостей округа ждут автопробег, шапочные бои, выступления творческих ансамблей, футбольные матчи, состязания по разным видам спорта. А в Центральном парке в 15:00 начнется праздничный концерт.