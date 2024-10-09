Спортивный фестиваль для детей с ОВЗ прошел в Мытищах

Фестиваль спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья стал частью благотворительного проекта «Нежный. Во благо». Поддержку оказали представители администрации городского округа Мытищи, участницы сообщества «Нежный бизнес», «Союза содействия женскому предпринимательству», регионального отделения «Союза женщин России» и Федерация лыжных гонок и биатлона городского округа Мытищи.

Среди именитых гостей были чемпионы всероссийских и международных соревнований и паралимпийцы.

«Главная миссия проекта — показать детям и родителям, какие виды спорта существуют. О том, что на самом деле у нас в округе их достаточно большое количество, но, к сожалению, многие родители не знают, куда можно пойти с детьми. Сегодня они могут с этими видами спорта познакомиться, пообщаться не только с тренерским составом, но и с действующими чемпионами по разным видам спорта», — рассказала соруководитель сообщества «Нежный бизнес» Лидия Никогосян.

Алена Голицына — куратор фестиваля, считает, что это один из важных этапов в становлении адаптивного спорта в Мытищах. Дети, которые определились с выбором направления, смогут принять участие в спартакиаде, которую планируется провести летом 2025 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».