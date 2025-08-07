Спортивные турниры пройдут День физкультурника в Люберцах 9 августа

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье» на стадионах «Урожай», «Электрон» и «Орбита» в городском округе Люберцы ко Дню физкультурника проведут разнообразные мероприятия. Жителей и гостей муниципалитета 9 августа приглашают посетить показательные выступления воспитанников спортшкол, а также турниры по футболу, теннису и другим видам спорта.

Как рассказал руководитель Комитета по физической культуре и спорту Люберец Владимир Сурков, на стадионе «Урожай» пройдут показательные выступления спортклубов, федераций и школ олимпийского резерва Люберец. Также зрители увидят мастер-классы от спортсменов и состязания по аквафутболу.

Помимо этого, жители и гости Люберец посетят турниры по бадминтону, настольному теннису и показательные выступления от участников клуба «Активное долголетие».

«На стадионе „Электрон“ в поселке Красково проведут несколько футбольных матчей: турнир среди ветеранских команд для спортсменов 50 лет и старше, а также финал Кубка городского округа Люберцы среди мужчин 35 лет и старше», — сообщил президент окружной Федерации футбола Сергей Стрекаловский.

В Дзержинском на стадионе «Орбита» пройдет фестиваль ГТО. Зрители увидят турнир по большому теннису и баскетболу, а также силовое многоборье на турниках и брусьях. Помимо этого, там проведут состязания по футболу и жиму лежа.